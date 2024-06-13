Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстанавливается от повреждения, которое получил в спарринге с Молдовой.

Сборная Украины сегодня, 13 июня, провела открытую тренировку в Висбадене, на которой отсутствовал Виталий Миколенко, информирует dynamo.kiev.ua.

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Ожидается, что в ближайшее время Миколенко сделают МРТ для более детального обследования, которое позволит определить сроки и тактику лечения.

Напомним, Виталий травмировался в середине первого тайма и был заменен на Александра Зинченко. Стоит отметить, что защитник повредил другую ногу – ранее он восстанавливался от повреждения голеностопа левой ноги, которое получил еще в составе Эвертона.

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