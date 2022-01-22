Миколенко пропустил матч против Астон Виллы из-за травмы, – журналист
15:24 - Читати українською
В украинского защитника Эвертона Виталия Миколенко проблемы со здоровьем.
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Виталий Миколенко получил повреждение спины, поэтому не попал в заявку Эвертона на поединок 23-го тура АПЛ против Астон Виллы, сообщает журналист Эндрю Тодос в Twitter.
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С 19 января 22-летний украинец не участвовал в тренировках "ирисок". О сроках возвращения защитника не говорится.
Напомним, в начале января Эвертон приобрел Виталия у Динамо за около 23 млн евро. За новый клуб Миколенко успел провести 2 матча.
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