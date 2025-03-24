Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем состоянии после травмы, которую он получил в поединке против Бельгии и подытожил выступление команды.

"Получил травму бедра, подробнее все выяснится уже в клубе после обследования. Было трудно, ведь не получилось проводить качественные контратаки, поэтому пришлось много времени обороняться. На следующем сборе соберемся, проанализируем игру и сделаем выводы – такие моменты нужно правильно переживать.

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Доку – игрок топ-класса. Даже если ты сдерживаешь его 90 минут, он может решить судьбу матча в последние 3. Это ни для кого не секрет. В общем Бельгия нас не удивила – мы выиграли первый матч 3:1, но на этот раз они использовали поддержку трибун и показали свой уровень", - рассказал Виталий YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, что ближайшие матчи национальной сборной Украины состоятся 5 сентября в рамках отбора на ЧМ-2026, где "сине-желтые" встретятся со сборной Франции.

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