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Миколенко прокомментировал свой дебют за Динамо в Лиге Европы

26 октября 07:29 151 Читати українською
Миколенко прокомментировал свой дебют за Динамо в Лиге Европы
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал победу над Ренном в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"У них индивидуально сильные игроки, которые поиграли на мировом уровне. Мы пытались закрыть фланги, чтобы не было опасных передач. У меня дебют в Лиге Европы, немного волнения было, но я уже год в команде и легко нахожу общий язык с партнерами.

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Самое главное было не пропустить, потому что играли в меньшинстве и на выезде. По возможности искали моменты у ихных ворот.

Я не могу объяснить, почему впереди мы играем не так уверенно, возможно подбор игроков не такой. Беседин травмирован, Вербич только восстановился и Цыганков травмирован. Все уставшие, но хорошие, положительные эмоции, думаю, легче будет восстановиться к следующему матчу", – сказал Миколенко в эфире телеканала Футбол 1.

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Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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