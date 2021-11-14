Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко решил расставить точки над "і" в вопросе своего потенциального перехода в команду Андрея Шевченко.

"До меня слухи дошли, но все мои мысли связаны с тем, как лучше выступить за Динамо в чемпионате и еврокубках.

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Я очень рад за наставника, который был у нас на Евро, он легенда украинского футбола. Надеюсь, что он и дальше будет классным тренером.

Мое восстановление проходит хорошо, никаких осложнений нет после травмы. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду в основной группе готовиться к Черноморцу и еврокубкам", – сказал Миколенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, после назначения Андрея Шевченко главным тренером Дженоа итальянские СМИ начали сватать в генуэзскую команду ряд игроков. В частности, кандидатуру Виталия Миколенко называют одной из приоритетных.

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