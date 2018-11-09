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Миколенко: Предложение продлить контракт с Динамо поступило после матча с Ренном

20:37 115 Читати українською
Миколенко: Предложение продлить контракт с Динамо поступило после матча с Ренном
Виталий Миколенко / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Виталий Миколенко высказал собственные ощущения после подписания нового контракта с "бело-синими".

"Это не стало сюрпризом, однако мне очень приятно, что в клубе в меня верят и таким образом выразили свое доверие.

Миколенко продлил контракт с Динамо

Предложение продлить контракт с Динамо поступило после матча с Ренном. Конечно, я согласился. Думаю, что это большой вызов для меня, ведь в клубе рассчитывают, что я стану лучше, чем сейчас. Поэтому надо продолжать работать и показывать себя не только в каждой игре, но и на каждой тренировке.

Мне кажется, я примерно одинаково играю и в центре, и слева. Буду играть там, где скажет главный тренер", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

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