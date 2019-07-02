Миколенко прокомментировал информацию о возможном переходе в Милан

Защитник Динамо Виталий Миколенко в эфире ютуб-канала "Трындец" отреагировал на слухи относительно своего будущего.

"Я о будущем не люблю разговаривать. Когда сделаем дело, тогда скажу. Милан? Это, можно сказать, "утка". Мне никто не звонил, в клуб никто предложения не присылал", – сказал Миколенко.

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Ранее сообщалось, что юный защитник киевлян Виталий Миколенко стал трансферной целью Милана, которому футболиста посоветовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

К слову, в прошлом сезоне 20-летний левый защитник Динамо провел за киевлян 32 матча во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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