Восстановление Миколенко после травмы в сборной несколько затянулось. Виталий пропустил предыдущий тур, однако к мерсисайдскому дерби украинец уже был готов – и Дэвид Мойес сразу же бросил его в старт. Наш земляк должен был сдерживать старого знакомого из Египта.

Экс-динамовец редко присоединялся к атаке. За это отвечал Грилиш. Миколенко сконцентрировался на обороне против Салаха, однако уже на 10-й минуте Мо выполнил ассист. В вину Виталию можно поставить отсутствие давления на соперника – Салах стоял напротив Миколенко около двух секунд, дождавшись врывания Гравенберха из глубины и выполнив блестящий заброс в штрафную.

Райан же влетел в периметр и в касание перебросил Пикфорда. Гол оказался шедевральным. Несмотря на определенную недоработку Миколенко, главные вопросы возникают к опорнику Гейе (именно он не успел за Гравенберхом) и к центрбеку Кину (именно Майкл страховал эту зону).

На 27-й же минуте Ливерпуль забил второй гол. Собослай, Макаллистер и Гравенберх разыграли комбинацию в центре, в завершение которой Райан выполнил классный заброс за спину центрбекам. Туда ворвался Экитике, легко переиграв Пикфорда. 2:0!

Избежать претензий в этом голе Миколенко тоже не смог, ведь именно он создал глубину для Юго. Виталий так сконцентрировался на Брэдли, что потянул линию офсайда.

Впрочем, у нашего земляка были и положительные действия. В частности, на 19-й минуте украинец заблокировал удар Брэдли из пределов штрафной. На 44-й же Миколенко так вцепился в Салаха при борьбе за вынос Алиссона, что Мохамед вообще бросил играть. Также вспоминается эпизод на 63-й минуте, когда Миколенко накрыл Собослаи в штрафной площади после скидки от Керкеза.

Стоит понимать, что игра в обороне в большей степени заточена на позиционные решения и своевременность смещений, а не на количестве ТТД. В этом аспекте к Миколенко вопросов возникало мало. Безошибочно против таких соперников сыграть было нереально, но какого-то пожара на позиции не возникало. Украинец грешил не больше своих партнеров.

Виталию стало несколько труднее в конце встречи. В частности, он пассивно сыграл против Исака на 84-й минуте, дав выполнить разрезной пас на Салаха. Там и Кин сыграл точно так же, а Мо оказался в офсайде – тем не менее, Дэвид Мойес решил убрать Миколенко. Выдержать полный матч на Энфилде сразу после травмы слишком тяжело.

Ливерпуль в принципе мало создал в этом дерби. При 11 ударах хозяева наиграли всего на 0,94 xG. Эвертон же сумел закрутить интригу. Еще в первом тайме Дьюсберри-Холл мог забивать, приняв проникающий пас от Грилиша и пробив с левого края штрафной – мимо ближней девятки!

На 58-й же минуте "ириски" разыграли красивую комбинацию. Грилиш расшатал Брэдли и выполнил перевод на дальний край штрафной, а Ндиайе сбросил под удар Гуйе. Опорник мощным ударом метров с 13-ти прошил Алиссона – 2:1!

Эвертон бился на равных до последних минут, однако избежать поражения гостям не удалось. 247-е мерсисайдское дерби осталось за Ливерпулем.

