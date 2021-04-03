Выступления Виталия Миколенко порождают заинтересованность европейских коллективов. Пристально следят за защитником Динамо, в частности, на Апеннинах.

21-летний украинский защитник киевлян входит в сферу интересов Интера уже более года, сообщает FcInter1908.it.

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По информации источника, "нерадзурри" не являются единственными "охотниками" на украинца. К Миколенко интерес проявляют также Милан, Наполи и Ювентус. "Россонери", к слову, рассматривают Виталия в статусе замены Тео Эрнандесу.

Заметим, контракт защитника с Динамо рассчитан до 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро. В нынешнем сезоне Виталий Миколенко провел 27 поединков за "бело-синих", в которых отметился 4 ассистами.

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