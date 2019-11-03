Динамо выбрало лучшего игрока команды в октябре

Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в октябре.

Защитник Динамо Виталий Миколенко признан лучшим игроком команды в октябре, информирует официальный сайт "бело-синих".

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По итогам опроса, Миколенко набрал 56 процентов голосов. Второе и третье места также заняли юные таланты Динамо – Денис Попов (36%) и Виктор Цыганков (8%).

Напомним, Миколенко в нынешнем сезоне провел 14 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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