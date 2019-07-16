Миколенко признался, стиль какого защитника ему больше всего импонирует – неожиданный выбор

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о своем дебютном сезон в основной команде киевлян.

"Стремительное развитие карьеры? Да, действительно, все происходит очень быстро. Но сейчас нужно работать с удвоенной энергией и на каждой тренировке, в каждом матче доказывать, что я достоин быть игроком основного состава, и закрепиться в первой команде.

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Пришлось привыкать к партнерам, а также набирался уверенности в собственных силах, в том, что мне по силам играть на высоком уровне уже сейчас. Для начала я пытался познакомиться со всеми. Конечно, был определенный возрастной барьер. Трудно находил со всеми общий язык.

Стараюсь смотреть матчи команд, игровой стиль которых схож с динамовским. Что касается игрока, который импонирует мне на левом фланге, то это Марсело из мадридского Реала. Своей внешностью и стилем игры он просто не может не нравиться. Лучший клуб для меня – Барселона, а игрок – Лионель Месси", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

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