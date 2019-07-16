toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Миколенко признался, стиль какого защитника ему больше всего импонирует – неожиданный выбор

08:00 276 Читати українською
Миколенко признался, стиль какого защитника ему больше всего импонирует – неожиданный выбор
Виталий Миколенко / фото ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о своем дебютном сезон в основной команде киевлян.

"Стремительное развитие карьеры? Да, действительно, все происходит очень быстро. Но сейчас нужно работать с удвоенной энергией и на каждой тренировке, в каждом матче доказывать, что я достоин быть игроком основного состава, и закрепиться в первой команде.

УПЛ определила лучшего игрока, тренера и других лауреатов сезона 2018/19

Пришлось привыкать к партнерам, а также набирался уверенности в собственных силах, в том, что мне по силам играть на высоком уровне уже сейчас. Для начала я пытался познакомиться со всеми. Конечно, был определенный возрастной барьер. Трудно находил со всеми общий язык.

Стараюсь смотреть матчи команд, игровой стиль которых схож с динамовским. Что касается игрока, который импонирует мне на левом фланге, то это Марсело из мадридского Реала. Своей внешностью и стилем игры он просто не может не нравиться. Лучший клуб для меня – Барселона, а игрок – Лионель Месси", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

Лунин теряет шанс на Реал и Испанию – неожиданный трансфер с 18-летним конкурентом "побеждают" украинца

blog_ava
Главные новости футбола 15 июля: Малиновский в шаге от Аталанты, Лунин претендует на престижную награду
07:00
135
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Барселона Барселона Виталий Миколенко Виталий Миколенко Лионель Месси Лионель Месси Марсело Марсело
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
8
мин
Сабуртало
20:30
Шериф
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук