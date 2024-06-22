"Уже сегодня, можно сказать, готовился в обойме – это самое главное для меня. У нас есть четыре дня на подготовку к следующему матчу. Думаю, что все будет хорошо и я буду готов.

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Увидите ли вы меня в матче против Белгии? Вы могли бы увидеть меня и против Словакии, но меня не выпустили. Поэтому как тренерский штаб решит, тогда посмотрим. Не от меня все зависит", – сказал Миколенко в комментарии для SportArena.

Напомним, защитник получил травму в товарищеском поединке против сборной Молдовы и поэтому не сыграл уже в двух матчах Украины на Евро-2024: против Румынии и Словакии.

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