toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Миколенко признался, кто в Динамо тратит больше всех времени на прическу

09:19 32 Читати українською
Миколенко признался, кто в Динамо тратит больше всех времени на прическу
Виталий Миколенко / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился секретами из раздевалки киевлян.

"Не думаю об изменении прически. Когда я подстригся налысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять. Мне так удобно. Проснулся, ничего не нужно укладывать. Умылся и ушел.

Миколенко оценил вероятность перехода в Шахтер

Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в Динамо до выхода на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. В сборной... Не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка.

Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда выглядит хорошо. 120-я минута, а у него все стоит ", – сказал Миколенко для официальной страницы УАФ в Instagram.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро

blog_ava
Попов ответил на сравнение с Лужным
06:00
81
Теги
Беньямин Вербич Беньямин Вербич Виталий Миколенко Виталий Миколенко Фран Соль Фран Соль Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
19
мин
Уотфорд
17:00
Норвич
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук