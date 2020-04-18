Миколенко признался, кто в Динамо тратит больше всех времени на прическу

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился секретами из раздевалки киевлян.

"Не думаю об изменении прически. Когда я подстригся налысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять. Мне так удобно. Проснулся, ничего не нужно укладывать. Умылся и ушел.

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Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в Динамо до выхода на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. В сборной... Не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка.

Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда выглядит хорошо. 120-я минута, а у него все стоит ", – сказал Миколенко для официальной страницы УАФ в Instagram.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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