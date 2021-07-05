Миколенко признался, как сборная Украины заряжалась на матчи Евро-2020 – в раздевалке "сине-желтых" был особый девайс
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что даже на расстоянии чувствовал поддержку болельщиков.
"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами.
"Наше путешествие завершилось": Ярмоленко тепло поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку
И когда вы у "Гулливера" (торгово-развлекательный центр в Киеве, – Футбол 24) болели за сборную Украины, у нас в раздевалке была прямая трансляция и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где уступили сборной Англии со счетом 0:4 и прекратили участие в турнире.
Україна – Англія: Миколенко відбілив ім'я, зруйновані мрії Матвієнка про АПЛ, розчарували не всі – оцінки за 1/4 Євро