"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами.

"Наше путешествие завершилось": Ярмоленко тепло поблагодарил болельщиков сборной Украины за поддержку

И когда вы у "Гулливера" (торгово-развлекательный центр в Киеве, – Футбол 24) болели за сборную Украины, у нас в раздевалке была прямая трансляция и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где уступили сборной Англии со счетом 0:4 и прекратили участие в турнире.

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