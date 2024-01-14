"Когда я услышал новость о снятии очков, это было трудно понять, но когда дело доходит до тренировок, я вижу, что все хотят набрать как можно больше очков, потому что мы не хотим оказаться в конце таблицы.

Миколенко откровенно рассказал о взаимоотношениях с тренером Эвертона

Думаю, после этого мы поняли, что работать нужно в одном направлении – вместе. Я уверен, что мы сможем избежать какой-либо опасности и останемся в АПЛ", – цитирует Миколенко пресс-служба "ирисок".

Напомним, в середине ноября с Эвертона сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. На тот момент команда откатилась в зону вылета, но смогла одержать четыре победы подряд. Сейчас "ириски" расположились на 17-м месте, но пока не могут оторваться от опасной зоны турнирной таблицы.

Героические действия Миколенко помогли удержать ничью с Астон Виллой – Эвертон "отклеился" от зоны вылета