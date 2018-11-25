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Миколенко признался, что сказал ему Шевченко перед отъездом в Динамо

10:26 180 Читати українською
Миколенко признался, что сказал ему Шевченко перед отъездом в Динамо
Виталий Миколенко / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился мыслями о пребывании в сборной Украины и ситуации в УПЛ.

"Перед отъездом из лагеря сборной Шевченко мне сказал продолжать в том же духе, играть на максимальных скоростях в каждом матче за клубную команду и прогрессировать. Если все будет получаться, будет и вызов в сборную.

Миколенко рассказал о своих впечатлениях от пребывания в сборной Украины

Следующий матч с Александрией? Если не ошибаюсь, они в течение 15-ти туров ниже третьего места не опускались, поэтому это совсем не случайно. Нас ждет очень серьезный матч и серьезный соперник.

Соперничество с Шахтером за чемпионство? Впереди еще большая часть чемпионата, плюс несколько очных встреч с Шахтером весной. Мотивация выросла, чтобы догнать нашего главного конкурента", – цитирует Миколенко издание Команда 1.

Поединок Александрия – Динамо состоится сегодня, 25 ноября, начало в 19:30.

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Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
до матча
7
час
:
57
мин
Динамо Киев
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Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александрия - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина
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