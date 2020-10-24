"После забитого мяча в нашей игре особо ничего не изменилось – в большей степени этот гол повлиял на игру Александрии. Гости стали больше раскрываться, благодаря чему у нас были хорошие моменты у их ворот, которые мы, правда, не реализовали.

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Нам не хватало завершения атак, последнего паса. Соперники играли в пять защитников, поэтому нам было трудно раскрывать их оборону. Мы не использовали те моменты, которые все же удалось создать, потому до самого конца матча присутствовала нервозность.

Силы перед матчем с Ференцварошем мы точно не берегли. Да, тренер дал отдохнуть некоторым ребятам, но мы все равно серьезно настраиваемся на каждый матч – и на чемпионат, и на Лигу чемпионов. Уверен, сегодня на поле никто не берег силы. Тем более, мы знали о результате матча между Шахтером и Ворсклой до начала нашей игры и понимали, что у нас есть хорошая возможность оторваться. Но не особо задумывались об этом, ведь чемпионат сейчас не заканчивается, только начало сезона и впереди еще длинная дистанция. Сейчас главное – набирать три очка в каждом матче.

Самое главное сейчас – восстановиться, потому что график насыщенный, игры через три дня на четвертый, через два на третий. Главная задача – хорошо восстановиться и подготовиться к Ференцварошу", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо минимально обыграло подопечных Владимира Шарана и возглавило турнирную таблицу УПЛ.

Динамо одолело Александрию голом на 50-й секунде и оторвалось на вершине УПЛ