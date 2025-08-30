Чемпионат Англии 2025/26, 3-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3

Голы: Хван, 21, Р. Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндиайе, 33, Дьюсберри-Холл, 55

Сандерленд – Брентфорд – 2:1

Голы: Ле Фе, 81 (пен) Исидор, 90+6 – Тьягу, 77

Нереализованный пенальти: Шаде, 59 (Брентфорд)

Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2

Голы: Каллен, 27, Мбеумо, 57, Бруну Фернандеш, 90+7 (пен) – Фостер, 55, Энтони, 66

Тоттенхэм – Борнмут – 0:1

Гол: Эванилсон, 5

Довбик отказал лондонскому клубу – форвард Ромы выбрал, где хочет продолжить карьеру

Миколенко вернулся в старт Эвертона после травмы, сыграв полный выездной матч против Вулверхэмтона. Уже на 7-й минуте украинец исполнил передасист, запустив зрячую подачу на дальнюю стойку – Грилиш сбросил ее вдоль линии вратарской, а Бету замкнул. 1:0!

Вулвз отыгрались на 21-й в результате прострела с правого фланга, который в ворота переправил Хван. Миколенко в самом начале эпизода не успел накрыть Чачуа, позволив выполнить пас на ход Мунетси – именно он и ассистировал. Впрочем, за Виталием оставалось достаточно защитников, а эпизод был относительно рабочим.

Ко второму взятию ворот хозяев экс-динамовец не был причастен, а вот перед третьим наш земляк исправился за пропущенную голевую атаку. Теперь Миколенко накрыл Чачуа на приеме – и с этого начался третий гол "ирисок". Впрочем, на 79-й минуте Виталий откровенно привез, проспав рывок Родриго Гомеша из-за своей спины и позволив ему замкнуть кросс с левого фланга. 2:3!

В общем украинец провел очень объемный и хороший поединок. Ярмолюк на выезде с Сандерлендом запомнился меньше – Ни в одном из четырех голов (в том числе и отмененном) Егор участия не принимал. Экс-днепровец снова оформил неплохую статистику, отдав 33 точных паса из 37. 8 прошли на чужой трети (6 точных), а из 6-ти лонгболов до адресата дошли 4. Также он выиграл обе верховых дуэли.

Впрочем, Ярмолюк провалил все три попытки обыгрыша 1-в-1, а из 6 из 8 единоборств на земле завершились фиаско. В конце концов, перед решающим голом Сандерленда именно Егор не успел накрыть Джаку, позволив выполнить подачу. Она оказалась победной – Сандерленд одержал волевую победу со счетом 2:1, причем Брентфорд до своего первого гола имел отмененный гол и незабитый пенальти.

Тоттенхэм потерпел первое поражение в новом чемпионате, минимально уступив Борнмуту в родных стенах. Единственный мяч в этой встрече еще на 5-й минуте провел Эванилсон. Значительно интереснее развивались события на Олд Траффорд, где МЮ выгрыз победу над Бернли.

Достаточно сказать, что "дьяволы" умудрились упустить преимущество в два гола – на 55-й минуте они вели со счетом 2:0, а уже на 61-й "бордовые" восстановили статус-кво. Дожать гостей не удавалось до конца основного времени, однако на последних секундах из 5-ти компенсированных МЮ заработал пенальти. Его реализовал Бруну Фернандеш. 3:2!

Челси одержал скандальную победу над Фулхэмом – Энцо Фернандес оформил гол+пас