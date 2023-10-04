"Этот день настал – мы начинаем штурмовой сбор. Лидеры мнений объединили усилия с Музеем Фрагментов Войны для обеспечения потребностей Третьей Отдельной Штурмовой Бригады.

Миколенко привез голы в проигрышном матче с Лутоном, но получил наивысшую оценку, Ман Сити и МЮ сенсационно проиграли

Наша общая цель – собрать 30 000 000 гривен. За самый большой донат вы сможете получить вот этот артефакт, который залит эпоксидной смолой. В этом кубе находится билет из кинотеатра в Мариуполе на последний сеанс за два дня до полномасштабного вторжения.

Ради одной цели мы объединили мощных людей из разных сфер: профессиональных военных, журналистов, юристов, фотографов, телеведущих, стендаперов, художников и многих других. Просим максимального распространения, сделать донат по ссылке в шапке профиля и оставить комментарий. Каждая гривна – это шаг, приближающий нас к цели. Наша сила в единстве", – написал Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.