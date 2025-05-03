В рамках субботней программы 34-го тура АПЛ 2024/25 Лестер переиграл Саутгемптон (2:0), а Эвертон разделил очки с Ипсвичем (2:2). Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 35-й тур

Лестер – Саутгемптон – 2:0

Голы: Варди, 16, Айю, 44

Эвертон – Ипсвич – 2:2

Голы: Бету, 26, Макнил, 35 – Энсисо, 41, Хёрст, 78

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Лестер в родных стенах принимал Саутгемптон. Обе команды уже вылетели из АПЛ, поэтому можно было расслабиться и играть в свое удовольствие. А кто в английском футболе главный специалист по тому, чтобы расслабиться? Конечно же, Джейми Варди.

Бомбардир "лис" устроил настоящее шоу в первом тайме. Именно он открыл счет на 16-й минуте, эффектно замкнув прострел Эль-Ханнуса.

Это был 199-й гол Варди за Лестер и 144-й в АПЛ – а также первый домашний за последние 146 дней.

Vardy взбирается по ранжиру!



Теперь он сравнялся с Робином ван Перси за 14-е место в списке бомбардиров Премьер-лиги по количеству забитых мячей в истории. pic.twitter.com/kRo79lT1Un - Премьер-лига США (@PLinUSA) 3 мая, 2025

А еще через четыре минуты травму получил арбитр Дэвид Уэбб, который столкнулся головой с плечом Айю. Судья завалился на газон, но Варди не растерялся. Джейми подошел, поднял руку рефа и сам свистнул в свисток, чтобы остановить игру. Легенда!

Вместо Дэвида Уэбба судить вышел Сэм Беррот, а уже на 44-й минуте обидчик предыдущего арбитра удвоил преимущество Лестер. Айю шикарным ударом со стандарта оформил 2:0!

К сожалению, во втором тайме голов забито не было. Финальный свисток зафиксировал победу Лестера. Подопечные Рууда Ван Нистелроя прервали 12-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах!

В параллельной встрече Эвертон принимал Ипсвич, который оформил вылет из АПЛ в предыдущем туре. Поединок оказался очень эффектным. Еще до стартового свистка Гудисон Парк порадовал красивым перфомансом – каждая из четырех трибун была украшена по-своему.

Под сигнал сирены, который включают на Гудисоне перед каждым матчем, шоу выглядело весьма драматично. Это была предпоследняя игра Эвертона на легендарном стадионе.

There are places I remember

Goodison Park? pic.twitter.com/Ln0con5D65 - Tony Scott (@Tony_Scott11) 3 мая, 2025

Сам футбол тоже впечатлял. Во-первых, эффектными голами. "Ириски" открыли счет на 26-й минуте усилиями Бету, которому удалось замкнуть подачу Алькараса – кстати, этот навес произошел сразу после заблокированного кросса Миколенко. 1:0!

На 35-й же минуте Макнилу дался шедевральный выстрел метров с 23-х. Мяч будто бы летел в ближний угол, но неожиданно изменил направление полета, закрутившись под дальнюю штангу. 2:0!

Кстати, среди бомбардиров, которые забивали только с левой, Двайт стал самым результативным в истории АПЛ – он побил рекорд Стюарта Пирса.

21 - Dwight McNeil теперь является абсолютным лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забившим 100% своих голов левой ногой, обогнав предыдущий рекорд Стюарта Пирса - 20. Зловеще. #EVEIPS pic.twitter.com/Ge0ZiKyFVl - OptaJoe (@OptaJoe) 3 мая, 2025

Но Энсисо на 41-й минуте ответил еще красивее, вколотив с дальней дистанции в правую девятку. Такие голы надо видеть! Команды отправились на перерыв со счетом 2:1.

Кроме голов, понравилась заряженность футболистов. В частности, порадовала разборка Лайама Дилепа и Джека О'Брайена. Она очень напоминала, как начинают драку хоккеисты, но футболистов успели развести.

Столкновение О'Брайена и Дилепа pic.twitter.com/RAqqvhsIJk - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 3 мая, 2025

Второй тайм оказался не столь интересным, но без голов не обошлось. На 78-й минуте Ипсвич сумел отыграться – не в последнюю очередь из-за Миколенко. Виталий вышел с позиции, чтобы накрыть Морси в центре во время приема передачи, но тот успел пробросить мяч на фланг (Виталий еще и срезал соперника в подкате). После этого Хатчинсон выполнил навес на дальнюю стойку, свежий Хёрст замкнул – 2:2!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. За Миколенко несколько обидно, ведь он провел неплохой матч. Украинец не проиграл ни одного единоборства, не дал себя обыграть, выполнил 4 выноса, 1 блокировку и 1 перехват. Он также участвовал в голевой атаке, хотя также заработал желтую карточку на 80-й минуте.

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