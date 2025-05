Чемпионат Англии 2024/25, 35-й тур

Лестер – Саутгемптон – 2:0

Голы: Варди, 16, Айю, 44

Эвертон – Ипсвич – 2:2

Голы: Бету, 26, Макнил, 35 – Энсисо, 41, Хёрст, 78

Таловеров официально вылетел из Чемпионшипа – экс-звезда Шахтера нанес поражение украинцу в потенциально последней игре за Плимут

Лестер в родных стенах принимал Саутгемптон. Обе команды уже вылетели из АПЛ, поэтому можно было расслабиться и играть в свое удовольствие. А кто в английском футболе главный специалист по тому, чтобы расслабиться? Конечно же, Джейми Варди.

Бомбардир "лис" устроил настоящее шоу в первом тайме. Именно он открыл счет на 16-й минуте, эффектно замкнув прострел Эль-Ханнуса.

Это был 199-й гол Варди за Лестер и 144-й в АПЛ – а также первый домашний за последние 146 дней.

А еще через четыре минуты травму получил арбитр Дэвид Уэбб, который столкнулся головой с плечом Айю. Судья завалился на газон, но Варди не растерялся. Джейми подошел, поднял руку рефа и сам свистнул в свисток, чтобы остановить игру. Легенда!

there's no fucking way #vardy pic.twitter.com/n8dkrICVBN