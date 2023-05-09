Телекомпания BBC презентовала официальный проморолик песенного конкурса Евровидение-2023, в котором появился украинский защитник Виталий Миколенко.

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Напомним, победителем прошлогоднего фестиваля стала группа Kalush, но из-за войны Украина не смогла принять действо. Как следствие, конкурс был перенесен в Великобританию, которая в прошлом году заняла второе место.

Появление Миколенко в клипе не случайно – наш соотечественник защищает цвета ливерпульского клуба Эвертон (именно в этом городе состоится фест). В ролике, который максимально пропитан темой солидарности и поддержки нашего государства, игрок разворачивает огромный украинский флаг на трибунах Гудисон Парк.

К слову, первый полуфинал Евровидения-2023 состоится уже сегодня, 9 мая. Финал пройдет в субботу, 13 мая. Украину будет представлять группа TVORCHI, которая сразу будет выступать в решающем концерте.

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