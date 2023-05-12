Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко помог в церемонии открытия Украинского сада в Англии.

Миколенко поспособствовал открытию Украинского сада мира в ливерпульском городском парке Baltic Green, сообщает страница парка в Facebook.

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"Огромная благодарность Эвертону и украинскому футболисту Виталию Миколенко за поддержку и открытие сада. Это так много значит для всех в городе и за его пределами", – говорится в заметке.

К слову, Миколенко сыграл в 35 матчах за Эвертон в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями. Впрочем, выступления Виталия в защите приблизили "ирисок" к победе в битве за выживание.

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