В рамках субботней программы 32-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 32-й тур

Ноттингем – Эвертон – 0:1

Голы: Дукуре, 90+4

Брайтон – Лестер – 2:2

Голы: Жоау Педру, 31 (пен), 55 (пен) – Мавидиди, 38, Околи, 64

Саутгемптон – Астон Вилла – 0:3

Голы: Уоткинс, 73, Мален, 79, Макгинн, 90+4

Нереализованный пенальти: Асенсио, 69 (Астон Вилла), 90+4

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Миколенко вернулся в старт Эвертона после повреждения и провел полный матч против Ноттингема. Виталий сделал аж 70 касаний мяча, выполнив 51 передач (48 точных). По количеству удачных пасов украинец оказался лучшим во встрече. 19 из них отправились на чужую треть, а 2 из 3-х его лонгболов достигли адресата – как и один из двух кроссов.

В обороне экс-динамовец тоже проявил себя блестяще. Миколенко не допускал позиционных ошибок, выиграл оба единоборства на земле, торжествовал в двух из трех верховых дуэлей и выполнил два выноса. Особенно важным стал эпизод, когда украинец снял с головы Вуда опасную подачу. Кроме того, Виталий заработал штрафной в атаке на левом фланге.

В общем, в довольно равной игре "ириски" были острее, однако до забитых голов в основное время дело так и не дошло. Все шло к нулевой ничьей, однако ошибка Мурильо на 4-й компенсированной вылилась в контратаку гостей 3-в-1 – все завершилось переводом на Дукуре и его точным выстрелом. 0:1! Эвертон выиграл впервые с 15 февраля, прервав 6-матчевую безвыигрышную серию.

Лестер же приехал в гости к Брайтону и дважды пропустил с пенальти, которые реализовал Жоау Педру. Таким образом, бразильский нападающий отметился уже 14-м удачными ударами с 11-метровых, начиная с дебюта в августе 2023 года – за этот период с "отметки" больше забивал только Салах.

"Лисы" дважды отыгрывались, однако на большее команды не хватило. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью, в результате которой подопечные Рууда ван Нистелроя остались в 14 очках от спасительной семнадцатой строчки. За шесть туров до конца.

"Святые" же после увольнения Ивана Юрича более часа сдерживали гостей из Астон Виллы, с "нулями" на табло. Унаи Эмери не выдержал, сняв с пробега Рашфорда и Рэмзи и бросив в бой Уоткинса с Маленом. Этот ход мгновенно уничтожил хозяев.

На 68-й минуте Уоткинс заработал пенальти, однако Асенсио не смог его реализовать.

На 73-й Олли отличился сам, открыв счет, а на 79-й Мален удвоил преимущество бирмингемцев. Асенсио же в компенсированное время умудрился упустить еще один 11-метровый, но Макгинн мгновенно сыграл на добивании. 0:3! "Вилланы" обошли Челси и поднялись в зону ЛЧ.

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