Защитник Эвертона Виталий Миколенко не жалеет усилий для лучшей подготовки к следующему сезону.

Украинский легионер уже вернулся в расположение клуба и работает в тренажерном зале.

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Миколенко мог отдыхать до 10 июля. Игрокам, выступавшим за национальные сборные в июне, дали дополнительные 2 недели отпуска, однако Виталий решил пренебречь такой возможностью. Фанаты Эвертона по достоинству оценили трудолюбие легионера: "Именно такие ребята и нужны нашему клубу".

Vitaliy Mykolenko has returned to pre season early despite being given an extended break by the club due to international commitments.



Exactly what we need at this football club pic.twitter.com/AEAKmTmGP3 — ??? ????? (@EFCdaily_) July 4, 2022

Добавим, что новый сезон для "ирисок" начнется 6 августа домашним матчем против Челси.

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