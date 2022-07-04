Миколенко пожертвовал отпуском и уже работает в тренажерке – фанаты Эвертона впечатлены украинцем
Защитник Эвертона Виталий Миколенко не жалеет усилий для лучшей подготовки к следующему сезону.
Украинский легионер уже вернулся в расположение клуба и работает в тренажерном зале.
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Миколенко мог отдыхать до 10 июля. Игрокам, выступавшим за национальные сборные в июне, дали дополнительные 2 недели отпуска, однако Виталий решил пренебречь такой возможностью. Фанаты Эвертона по достоинству оценили трудолюбие легионера: "Именно такие ребята и нужны нашему клубу".
Добавим, что новый сезон для "ирисок" начнется 6 августа домашним матчем против Челси.
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