Защитник Динамо Виталий Миколенко выбрал себе очередную "жертву". На этот раз 21-летний защитник киевлян выложил на своей странице в социальной сети Instagram собственное фото, на котором закрывает уши ладонями.

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"Когда Назарий Русин включил свою музыку", – подписал фотографию Виталий, намекая на специфический музыкальный вкус партнера по команде.

К слову, "мучиться" Миколенко осталось недолго – накануне Мирча Луческу подтвердил аренду Русина и Шабанова в варшавскую Легию до конца сезона.

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