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Миколенко потратил премиальные от УАФ на воплощение мечты

16:25 220 Читати українською
Миколенко потратил премиальные от УАФ на воплощение мечты
Виталий Миколенко и Александр Андриевский / Фото Instagram

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко воплотил в жизнь сразу две мечты.

"Самая яркая поддержка сборной мне запомнилась во Львове и Киеве. В столице из-за вместимости стадиона. Во Львове арена меньше, но поддержка невероятна. В матче с Люксембургом мурашки по телу были всю игру.

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У меня две мечты воплотились в жизнь. Первая – мы вышли на Евро, вторая – купил на премиальные новую машину, о которой мечтал", – сказал Миколенко для Instagram УАФ.

Напомним, за выход в финальную часть Евро-2020 УАФ выделила на премиальные сборной Украины 4 млн долларов.

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Теги
Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Евро-2020 Украина Украина УАФ
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