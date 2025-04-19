В рамках субботней программы 33-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей с участием украинцев. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 33-й тур

Эвертон – Манчестер Сити – 0:2

Голы: О'Райли, 84, Ковачич, 90+2

Брентфорд – Брайтон – 4:2

Голы: Мбеумо, 9, 48, Висса, 58, Ньоргор, 90+5 – Жоау Педру, 58, Митома, 81

Удаление: Жоау Педру, 62 (Брайтон)

Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0

Удаление: Ричардс, 45+1 (Кристал Пэлас)

Вест Хэм – Саутгемптон – 1:1

Голы: Боуэн, 47 – Угочукву, 90+3

Миколенко может покинуть Эвертон – украинцем заинтересовался именитый клуб АПЛ

Эвертон проводил чрезвычайно убедительный матч против Манчестер Сити. Подопечные Дэвида Мойеса до 80-х минут не уступали по ударам (7:8), были на немного острее (0,79 xG против 0,6) и даже в штрафную входили чаще (19 раз против 13). После одного из замыканий угловых "горожан" вообще спасла стойка.

Миколенко снова провел полную и классную игру. Украинец выиграл все три единоборства на земле (но уступил в единственном верховом), выполнил два выноса, один перехват и один отбор. Кроме того, 5 из 8 дальних передач Виталия достигли адресата, а один из пасов даже ударом завершился.

Единственной проблемой была определенная пассивность при ситуациях 1-в-1. Экс-динамовец до последнего не шел в отборы. Эта особенность вылилась в пропущенный на 84-й минуте гол: Бернарду постоял вместе с Виталием и дал резкий пас на ход Нуньешу, за которым украинец уже не успел – дальнейший прострел замкнул О'Райли. 0:1.

А вскоре прилетел и второй гол, который принес Манчестер Сити победу и оставил "горожан" в зоне ЛЧ. Там к Миколенко вопросов меньше, однако в самом начале атаки пассивность украинца снова дала о себе знать. К сожалению.

В параллельной встрече Борнмут расписал "нули" с Кристал Пэлас. Поединок на лондонском Селхерст Парк оказался не очень интересным – хозяева провели пять ударов со скудной остротой, а на второй тайм остались в меньшинстве. "Вишни" этим не воспользовались, выжав из своих 15 выстрелов всего 0,69 ожидаемых голов. Подопечные Андони Ираолы остались в пяти очках от зоны еврокубков.

Забарный может занести этот поединок в актив. Украинский центрбек блестяще отработал в обороне, выиграв оба единоборства и три из пяти верховых дуэлей. К тому же он провел пять выносов, по два перехвата и блокировки ударов, а также два успешных отбора в обеих попытках пройти себя на дриблинге.

При работе на мяче Илья тоже выделялся – 88 точных пасов из 93-ти, пять удачных лонгболов из восьми, одна передача под удар. Кстати, украинец вошел в клубную историю, ведь Борнмут впервые набрал 49 очков в АПЛ.

Лишь Ярмолюк провел неполный матч, сыграв 76 минут против Брайтона. Зато эта встреча стала самой веселой – болельщики увидели аж пять забитых мячей и красную карточку. Ее получил Жоау Педру, оставив "чаек" в меньшинстве всего через четыре минуты после своего гола. К тому времени его команда успела пропустить трижды.

Настоящим супергероем Брентфорда стал Мбеумо, который оформил дубль и отдал ассист на Висса. К сожалению, Ярмолюк во взятиях ворот не принимал прямого участия, хотя при том же третьем голе Егор приобщился к удачному прессингу (перекрыл один из вариантов продвижения). В целом же украинец сыграл качественно – провел 50 касаний мяча, отдал 38 передач (36 точных), и в частности выдал пять удачных лонгболов из шести.

Также наш земляк выиграл три единоборства из пяти и трижды успешно отбирал мяч (при четырех попытках). Также в его активе один вынос. Ярмолюка заменили на 76-й минуте – и без хавбека с таким объемом работы Брентфорд пропустил второй раз, хотя и добил "чаек" голом Ньоргора. 4:2! Как следствие, Брайтон остался в шести очках от зоны еврокубков.

48'

wissa

Mbeumo



58'

️ Mbeumo

Висса pic.twitter.com/eqwKCAyv8G - ФК "Брентфорд" (@BrentfordFC) 19 апреля, 2025

Вест Хэм был близок к тому, чтобы прервать 5-матчевую безвыигрышную серию. Для этого надо было одолеть Саутгемптон, который уже официально вылетел в Чемпионшип. Гол Боуэна на 47-й минуте вывел "молотобойцев" вперед – и он оставался единственным до самого конца основного времени.

Впрочем, на 3-й компенсированной "святые" отыгрались усилиями Угочукву. 1:1! Безвыигрышное шествие Грэма Поттера продолжается.

Золотые 90-е: женщина, которой изменял Марадона, неизвестный Лобановский, свинец в грудь после Кубка мира и еще 27 фото