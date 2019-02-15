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Миколенко: После сборов было немного трудно и болельщики Олимпиакоса давили

00:37 14 Читати українською
Миколенко: После сборов было немного трудно и болельщики Олимпиакоса давили
Виталий Миколенко / Фото ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал результативную ничью в матче 1/16 финала Лиги Европы с Олимпиакосом (2:2).

"Первый тайм был более тяжелый. Затем мы взяли мяч под свой контроль и забили второй гол. Я считаю, что счет 2:2 на выезде для нас положительный.

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Я бы не сказал, что мы выглядели напуганными в первом тайме. Возможно, после сборов где-то было трудно. Все-таки там контрольные матчи без болельщиков, а здесь стадион был против нас, поэтому было немного тяжело", – сказал он журналистам в микст-зоне после матча в Афинах.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля, начало в 22:00.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Олимпиакос - Динамо Киев
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