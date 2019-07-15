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Миколенко: После игры против Роналду на колене остались ушибы

15 июля 23:46 47 Читати українською
Миколенко: После игры против Роналду на колене остались ушибы
Виталий Миколенко / фото: ФФУ

Защитник Динамо Виталий Миколенко вспомнил игру против Криштиану Роналду в матче отбора на Евро-2020 Португалия – Украина (0:0).

"Разве я мог подумать в 2012 году, сидя в Черкассах в кафе, поедая пиццу за 15 гривен и смотря матч Евро-2012 между Украиной и Швецией, что буду когда-то играть с Евгением Коноплянкой на одном фланге, а тренером будет Андрей Шевченко!

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Что касается партнеров, то была одна интересная ситуация с Коноплянкой. Уже во время сборов перед матчем с Португалией он проходил мимо моей комнаты и услышал, как мы играем по сети в Counter-Strike – с криками, подсказками друг другу. И это при том, что я достаточно скромный, стараюсь лишнего не говорить в коллективе. Так Евгений зашел и попросил быть таким же и в игре.

Наверное, эта игра для меня – лучшая по концентрации, которая от первой и до последней компенсированной минуты была безграничной. На протяжении всего матча крутил головой на 360 градусов, чтобы не потерять своего оппонента и ничего не пропустить.

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Роналду? Честно говоря, я не пытался умышленно действовать жестко. Просто так получалось. Он также неоднократно играл мне в ногу – даже ушибы на голеностопе и колене остались. Но приятно, когда о тебе говорит один из лучших игроков мира", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

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