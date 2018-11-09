Миколенко попал в команду недели в Лиге Европы

УЕФА определил лучших игроков на своих позициях по итогам 4-го тура Лиги Европы.

Больше всего представителей в команде недели у греческого Олимпиакоса, который представлен в сборной двумя игроками: Константиносом Цимикасом и Константиниосом Фортунисом.

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Отметим, что в символическую команду также попал 19-летний защитник Динамо Виталий Миколенко. Молодимй защитник надежно сыграл против Ренна и отметился голом в ворота французов. Интересно, что УЕФА почему-то поставил Миколенко центральным защитником, хотя Виталий действовал справа в обороне.

К слову, за звание лучшего игрока 4-го тура Лиги Европы соревнуются Матье Вальбуена (Фенербахче), Такуми Минамино (Зальцбург), Константиниос Фортунис (Олимпиакос) и Мият Гачинович (Айнтрахт Франкфурт).

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