В прошлом уикенде украинский защитник Виталий Миколенко помог Эвертону сыграть вничью против Брайтона, забив в ворота команды Роберто Де Дзерби в 11 туре АПЛ.

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Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из лучших игроков тура. В 11-ку лучших попал и Виталий Миколенко – оценка 7.7.

Наивысшую оценку в символической сборной 11 тура АПЛ получил Жереми Доку из Манчестер Сити – 10, у одноклубника Мудрика Николаса Джексона – 9.5.

Напомним, следующий матч Эвертон проведет уже 11 ноября. Соперником команды Миколенко станет Кристал Пелас.

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