Украинский легионер "ирисок" Виталий Миколенко получил новое признание – на этот раз в виртуальном мире.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко продолжает открывать новые горизонты. Накануне наш соотечественник вышел в основе "ирисок" на поединок 32-го тура против Манчестер Юнайтед и отыграл весь матч.

Сенсационная победа Миколенко и Ко в видеообзоре матча Эвертон – Манчестер Юнайтед

Виталий был на поле одним из лучших, достойно противостоял Роналду и Ко и помог ливерпульцам одержать сенсационную победу со счетом 1:0. Как следствие, украинец совершенно справедливо попал в дрим-тим Fantasy АПЛ.

Напомним, в Украине большой популярностью пользуется Fantasy на официальном сайте английской Премьер-лиги. В свою команду нужно набрать 15 игроков местных клубов, которые за матчи чемпионата будут приносить баллы. Футболисты оценены от 12,5 млн фунтов до 4,5 на усмотрение специалистов. Лимит для участника – 100 млн британской валюты.

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