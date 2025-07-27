Миколенко получит прямого конкурента из Баварии – Эвертон должен заплатить вдвое больше
Защитник Баварии Адам Азну может присоединиться к команде Виталия Миколенко.
После ухода Эшли Янга из Эвертона у Дэвида Мойеса остался только Виталий Миколенко как единственный левый защитник. Это вынуждает "ирисок" выйти на трансферный рынок, чтобы усилить позицию.
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Как сообщает The Athletic, Эвертон ведет переговоры с Адамом Азну из Баварии. Мюнхенцы могут получить за 19-летнего марокканца 9 миллионов евро. Немцы планируют включить в сделку пункт о перепродаже игрока. Азну рассматривается Эвертоном как более атакующий вариант на позиции Миколенко.
Адам некоторое время провел в академии Барселоны, а в 2022 году присоединился к Баварии. В составе немецкого клуба он дебютировал в ноябре 2024 года. Часть прошлой кампании Азну провел в аренде в Вальядолиде, сыграв за испанский клуб в 13 матчах. Марокканец вместе с Баварией участвовал в Клубного ЧМ-2025.
В сентябре 2024 года защитник дебютировал за сборную Марокко. Азну за национальную команду имеет шесть матчей.
Стоит заметить, что Transfermarkt оценивает Адама Азну в четыре миллиона евро.
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