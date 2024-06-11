Миколенко получил травму в спарринге с Молдовой – лидер сборной Украины только восстановился от повреждения
Серьезную потерю понесли "сине-желтые" в товарищеском матче с молдаванами.
Сборная Украины завершает подготовку к чемпионату Европы спаррингом против Молдовы. На 26-й минуте матча Виталий Миколенко столкнулся с защитником соперника Артуром Крачуном и оказался на газоне, получив повреждение голеностопа.
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Врачи помогли лидеру Эвертона покинуть поле, оказали помощь и Миколенко вернулся в игру, но уже через мгновение снова сел на газон. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров был вынужден делать замену и выпускать вместо Виталия Александра Зинченко. Виталий покинул поле со слезами на глазах.
К слову, наш защитник только восстановился от травмы, которую получил в матче с Ливерпулем и из-за которой пропустил концовку сезона в АПЛ. Первый матч на Евро-2024 украинцы проведут уже через 6 дней против Румынии.
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