Сборная Украины завершает подготовку к чемпионату Европы спаррингом против Молдовы. На 26-й минуте матча Виталий Миколенко столкнулся с защитником соперника Артуром Крачуном и оказался на газоне, получив повреждение голеностопа.

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Врачи помогли лидеру Эвертона покинуть поле, оказали помощь и Миколенко вернулся в игру, но уже через мгновение снова сел на газон. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров был вынужден делать замену и выпускать вместо Виталия Александра Зинченко. Виталий покинул поле со слезами на глазах.

К слову, наш защитник только восстановился от травмы, которую получил в матче с Ливерпулем и из-за которой пропустил концовку сезона в АПЛ. Первый матч на Евро-2024 украинцы проведут уже через 6 дней против Румынии.

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