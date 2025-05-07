Эвертон попытается летом переманить Хуниора Фирпо, контракт которого с Лидсом завершается будущим летом, сообщает Goodison News.

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Отмечается, что "ириски" хотят усилить позицию крайнего защитника и уже контактировал с агентами доминиканца. TBR Football сообщал, что кроме Эвертона, Фирпо заинтересовал Кристал Пэлас и Вест Хэм, а также клубы из Испании и Италии, в частности, Барселона и Милан.

К слову, Фирпо не слишком удачно начинал в Лидсе, однако в этом сезоне в 35 матчах отметился аж 4 голами и 10 ассистами. Хуниор не только выходил на привычной позиции слева в обороне (там, где играет Виталий Миколенко), но появлялся и на правом фланге защиты и в центре поля.

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