29 мая Миколенко исполнилось 23 года, а свой день рождения Виталий отметил в расположении сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Шедевр Миколенко признан лучшим голом Эвертона в сезоне – украинец чуть не забыл поблагодарить фанатов

Утром команда устроила праздничный коридор для защитника, который должен был его пробежать как можно быстрее пробежать – остальная команда пыталась попасть в него мячами или дать пинка, после чего команда начала тренировку. А вот вечером Миколенко поздравили как следует: вместо мячей и пинков Виталий получил два праздничных торта.

Заметим, что защитник вторую часть сезона провел в английском Эвертоне, где провел 16 поединков и отличился забитым голом.

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