Миколенко получил пинков от игроков сборной Украины в день своего рождения
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил оригинальное поздравление с днем рождения в лагере национальной команды.
29 мая Миколенко исполнилось 23 года, а свой день рождения Виталий отметил в расположении сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.
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Утром команда устроила праздничный коридор для защитника, который должен был его пробежать как можно быстрее пробежать – остальная команда пыталась попасть в него мячами или дать пинка, после чего команда начала тренировку. А вот вечером Миколенко поздравили как следует: вместо мячей и пинков Виталий получил два праздничных торта.
Заметим, что защитник вторую часть сезона провел в английском Эвертоне, где провел 16 поединков и отличился забитым голом.
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