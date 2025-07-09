Эвертон на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Вильяреала и сборной Франции U-21 Тьерно Барри. Игрок поставил подпись под контрактом до лета 2029 года. Согласно Фабрицио Романо, трансфер обошелся "ирискам" в 31 млн евро.

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Барри – 190-сантиметровый форвард таранного типа, который год назад перешел в Вильяреал из Базеля. Он быстро освоился в Ла Лиге и забил 11 мячей за сезон. Тем самым он помог своей команде занять пятое место и выйти в Лигу чемпионов.

"Я очень счастлив. Очень волнительно быть здесь. С нетерпением жду начала сезона и надеюсь, что начну как можно скорее", – отметил форвард.