Эвертон на своем официальном сайте объявил о подписании левого защитника Адама Азну. Согласно данным портала Transfermarkt, за 19-летнего марокканца "ириски" заплатили 9 млн евро. Он заключил 4-летнее соглашение.

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Азну стал игроком Баварии в 2023 году, перейдя из Барселоны, но в основе закрепиться не смог. Вторую часть прошлого сезона Адам провел в Вальядолиде, за который отыграл в 13 матчах Ла Лиги, но не смог помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

В сентябре 2024 года защитник дебютировал за сборную Марокко. Азну за национальную команду имеет шесть матчей.

Напомним, что Виталий Миколенко выступает на позиции левого защитника.