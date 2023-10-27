Украинец в прошлом туре хорошо выступил против Ливерпуля (0:2), а именно английских журналистов впечатлила его игра против нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха. На пресс-конференции Шона Дайча спросили, что он думает о форме Миколенко.

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"Да, я считаю, что Виталий очень хорошо работает. Он продолжает развиваться", – цитирует наставника "ирисок" Liverpool Echo.

Напомним, что Виталий Миколенко выступает за Эвертон с января 2022 года. В общем украинский защитник сыграл за английский клуб 58 матчей.

В 10 туре "ириски" сыграют на выезде против Вест Хэма. Эта встреча запланирована на 29 октября, начало в 15:00 по киевскому времени.

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