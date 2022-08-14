Миколенко оказался на 14 месте по уровню зарплаты в Эвертоне, сообщает Sportac. Пальму первенства удерживает Йерри Мина, зарабатывающий чуть более 6,2 млн фунтов в год (120 тысяч фунтов в неделю).

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Виталий же за год получает 1,67 млн фунтов стерлингов (около 1,98 млн евро в год). В неделю украинцу приходит 32 тысячи фунтов.

Добавим, что Эвертон является одной из трех команд в АПЛ, которые за 2 тура не смогли добыть хотя бы очко. Команда украинца занимает 17 место.

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