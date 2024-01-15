"Возможно, еще не очень хорошо владею английским, но я всегда стараюсь совершенствоваться. Даже мой переводчик сказал, что я говорю лучше, но мой английский будет совершенствоваться.

Миколенко откровенно рассказал о взаимоотношениях с тренером Эвертона

Первый год для меня и моей девушки был тяжелым, но сейчас мне здесь нравится. В раздевалке я чувствую себя гораздо лучше. Я понимаю шутки – даже скаузерский акцент! Когда я сюда переехал, сначала было труднее, но сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее", – цитирует Миколенко официальный сайт Эвертона.

Напомним, воспитанник киевского Динамо перебрался в английский клуб два года назад. За это время Миколенко успел сыграть за Эвертон 70 матчей, в которых записал три гола в свой актив.

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