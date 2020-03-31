toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Миколенко похвастался серьезным трофеем на рыбалке

10:22 84 Читати українською
Миколенко похвастался серьезным трофеем на рыбалке
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко открывает новые таланты во время карантина.

Миколенко совершил солидный улов на рыбалке, чем похвастался на своей странице в Instagram.

Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо, – скаут Серии А

Ранее сообщалось, что Динамо официально продлило карантин для всех своих команд до 5 апреля.

К слову, Миколенко провел за Динамо 30 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 7 результативных передач.

"Миколенко зжер цього Холанда": Олександр Петраков – про життя після чемпіонату світу і негатив на свою адресу

blog_ava
"В Динамо точно не бедствовали": воспитанник киевлян признался, что большая зарплата разрушила его карьеру
06:00
335
Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
42
мин
Польша
21:45
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук