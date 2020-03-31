Миколенко похвастался серьезным трофеем на рыбалке

Защитник Динамо Виталий Миколенко открывает новые таланты во время карантина.

Миколенко совершил солидный улов на рыбалке, чем похвастался на своей странице в Instagram.

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Ранее сообщалось, что Динамо официально продлило карантин для всех своих команд до 5 апреля.

К слову, Миколенко провел за Динамо 30 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 7 результативных передач.

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