Миколенко похвастался серьезным трофеем на рыбалке

Италия — 10:31 79
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Ювентус размышляет над продажей Роналду – три варианта для португальца, который оказался в зоне риска из-за коронавируса
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"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в ПольшеУкраина — 30 март 1022
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"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана ДинамоИнтервью — 30 март 461
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"Я відмовився грати за збірну Росії". Олексій Михайличенко – про кар'єру у Сампдорії та Рейнджерс і патріотичну позиціюИнтервью — 30 март 1749
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Від Динамо і Реала до Дніпра й фіаско Роналду: 7 найкрутіших матчів, які назавжди врізалися в пам'ять редакції Футбол 24Мир — 30 март 381