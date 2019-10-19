Миколенко поделился впечатлениями от игры против Роналду

Защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко во время встречи с болельщиками рассказал о дуэли с Криштиану Роналду на футбольном поле в матче против Португалии.

"О чем я думал и как справился с тем волнением, когда узнал, что буду играть против Роналду? Я особо не думал о том, что буду именно против него играть. Роналду – великий футболист, но мы играли против Португалии и настраивались на то, чтобы выполнить задание тренерского штаба.

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Автограф Роналду я не получил, поскольку с ним после матча не увиделся, так что не успел попросить. Среди футболистов не было споров, кто получит футболку Роналду. После первой игры с португальцами Караваев хотел попросить, но ему не дали.

Говорят, что во время матча со стороны Роналду были нецензурные слова в мой адрес, но я этого от него не слышал. Все говорят, что я его "перекусил". Но это просто у меня больше фотографий с ним чем у кого либо, хотя я и не играл против Криштиану на фланге", – передает слова Миколенко во время встречи с болельщиками Dynamomania.

Напомним, Украина в матче восьмого тура группы В одолела Португалию (2:1) и досрочно вышла на чемпионат Европы.

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