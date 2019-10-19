toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН - ВЕСТ ХЭМ

Миколенко поделился впечатлениями от игры против Роналду

12:58 171 Читати українською
Миколенко поделился впечатлениями от игры против Роналду
Украина – Португалия – 2:1 / Фото из открытых источников

Защитник сборной Украины и киевского Динамо Виталий Миколенко во время встречи с болельщиками рассказал о дуэли с Криштиану Роналду на футбольном поле в матче против Португалии.

"О чем я думал и как справился с тем волнением, когда узнал, что буду играть против Роналду? Я особо не думал о том, что буду именно против него играть. Роналду – великий футболист, но мы играли против Португалии и настраивались на то, чтобы выполнить задание тренерского штаба.

Миколенко попал в сферу интересов Фенербахче – защитника Динамо просматривали на матче Украины против Португалии, – СМИ

Автограф Роналду я не получил, поскольку с ним после матча не увиделся, так что не успел попросить. Среди футболистов не было споров, кто получит футболку Роналду. После первой игры с португальцами Караваев хотел попросить, но ему не дали.

Говорят, что во время матча со стороны Роналду были нецензурные слова в мой адрес, но я этого от него не слышал. Все говорят, что я его "перекусил". Но это просто у меня больше фотографий с ним чем у кого либо, хотя я и не играл против Криштиану на фланге", – передает слова Миколенко во время встречи с болельщиками Dynamomania.

Напомним, Украина в матче восьмого тура группы В одолела Португалию (2:1) и досрочно вышла на чемпионат Европы.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

blog_ava
Дуэлунд рассказал, кого из динамовцев больше всего опасаются в Копенгагене
08:26
387
Теги
Александр Караваев Александр Караваев Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Виталий Миколенко Виталий Миколенко Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
52
мин
Лацио
16:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук