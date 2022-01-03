Миколенко поблагодарил болельщиков Эвертона после презентации на Гудисон Парк
Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился эмоциями от первого выхода на Гудисон Парк перед болельщиками "ирисок".
"Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк. Спасибо за теплый приём. Я очень жду своего дебюта за Эвертон", – написал Миколенко в Instagram к видео с презентации перед болельщиками Эвертона.
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Добавим, что презентация Виталия не вдохновила его одноклубников на победу – "ириски" уступили Брайтону на своем поле (2:3).
Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.
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