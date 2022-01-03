Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился эмоциями от первого выхода на Гудисон Парк перед болельщиками "ирисок".

"Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк. Спасибо за теплый приём. Я очень жду своего дебюта за Эвертон", – написал Миколенко в Instagram к видео с презентации перед болельщиками Эвертона.

Эвертон презентовал Миколенко собственным болельщикам на Гудисон Парк

Добавим, что презентация Виталия не вдохновила его одноклубников на победу – "ириски" уступили Брайтону на своем поле (2:3).

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с "ирисками" до июня 2026 года.

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