Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, как его одноклубники из АПЛ оценивают шансы "сине-желтых" в дуэли с итальянцами.

"Для меня уже хорошо то, что ребята из Эвертона знают, с кем мы играем, и какая у нас ситуация в группе.

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Это для меня уже хорошо, что они следят. Они сказали, что этот матч – как финал. А в финале все бывает, и каждая команда может выиграть", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится уже сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

К слову, сборная Англии досрочно вышла на континентальное первенство с первой строчки нашей группы и последняя игра с Северной Македонией будет носить для "Трех львов" тренировочный характер.

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