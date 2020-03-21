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Миколенко озвучил возможные планы Динамо во время карантина

21:08 7 Читати українською
Миколенко озвучил возможные планы Динамо во время карантина
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал, как проводит досуг во время карантина.

"Карантин стараюсь проводить с пользой. На днях ездил с отцом на рыбалку, вместе с родителями занимался домашними любимцами – кошкой и собакой, играл на компьютере в Counter-Strike. Не поверите, но я тоже в одной команде вместе с Артемом Шабановым и Никитой Бурдой.

Бурда признался, что выходит из дома во время карантина – защитник Динамо тренируется с капитаном команды

К слову, в пятницу вечером ездил на базу и занимался в тренажерном зале, там как раз не было людей, и ее ничто не заменит, а в основном занимаюсь дома. Сериалы уже все просмотрел, теперь нахожусь в процессе выбора интересных фильмов.

Нам должны сообщить о дальнейших действиях в воскресенье днем. Мне кажется, будем тренироваться маленькими группами по несколько человек. Если честно, уже хочется работать, чтобы не терять форму, и скучно без тренировок и матчей.

В отпуске хотя бы можно уехать, а тут даже из дома желательно без надобности не выходить, и ситуация неопределенная – не знаешь, чего ожидать. Единственный плюс сложившейся ситуации – это то, что можно больше времени проводить с родными", – поделился Миколенко в комментарии официальному сайту Динамо.

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"Я ніколи не почувався так погано" – жахи коронавірусу очима футболіста, чий титулований батько бив Динамо і вигравав ЛЧ
09:05
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Теги
коронавирус Виталий Миколенко Виталий Миколенко Артем Шабанов Артем Шабанов Никита Бурда Никита Бурда Динамо Киев Динамо Киев
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