Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился ожиданиями от противостояния с английской и итальянской сборными в рамках отбора на Евро-2024.

"Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, говорю: "Только положительные эмоции". Рад всех видеть – и ребят, и тренерский штаб.

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Начало сезона выдалось для меня не самым лучшим. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю. Чувствую, что нахожусь в хорошей функциональной готовности. Но о клубе сейчас не думаю – только о сборной.

Что наша сборная может противопоставить англичанам? Пока что с тренерским штабом мы матч с Англией не обсуждали. Но я думаю, что с такими командами надо иметь правильный план, который следует выполнять. Если на поле у нас будет дисциплина – все будет хорошо.

Мы будем противостоять в течение трех дней двум топ-сборным. Будет трудно, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними сражаться. Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский – крепкий в обороне и чуть более индивидуальный в атаке", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, матч с Англией состоится 9 сентября, а с Италией – 12 сентября. Сейчас "сине-желтые" занимают в турнирной таблице группы С второе место, набрав 6 очков после 3-х туров. Англия лидирует, Италия идет третьей.

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