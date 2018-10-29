Миколенко ожидает ротации в Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ с ФК Львов.

"Как преодолеем насыщенный календарь матчей? Ответ могут дать только сами игры. Пока трудно сказать, ведь мы сыграли только два матча после паузы.

Динамо – Львов: анонс матча УПЛ

Что касается Львова, мне трудно оценивать, ведь в игре первого круга я не участвовал. Матч был тяжелый, мы не реализовали несколько моментов, и Львов держался до конца.

Теперь у них новый тренер, есть хорошие игроки, бразильцы. Уверен, что в воскресенье нас ждет непростая игра. Возможно, после третьей-четвертой игры будет какая-то ротация", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

Миколенко прокомментировал свой дебют за Динамо в Лиге Европы