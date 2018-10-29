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Миколенко ожидает ротации в Динамо

28 октября 16:05 113 Читати українською
Миколенко ожидает ротации в Динамо
Виталий Миколенко (справа) / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ с ФК Львов.

"Как преодолеем насыщенный календарь матчей? Ответ могут дать только сами игры. Пока трудно сказать, ведь мы сыграли только два матча после паузы.

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Что касается Львова, мне трудно оценивать, ведь в игре первого круга я не участвовал. Матч был тяжелый, мы не реализовали несколько моментов, и Львов держался до конца.

Теперь у них новый тренер, есть хорошие игроки, бразильцы. Уверен, что в воскресенье нас ждет непростая игра. Возможно, после третьей-четвертой игры будет какая-то ротация", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо.

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Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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Динамо Киев - Львов Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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