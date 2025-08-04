Манчестер Юнайтед стал победителем Premier League Summer Series, который состоялся в США. Счет и обзор последнего матча – на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:2

Голы: Фернандеш, 19 (пен.), Маунт, 69 – Ндиайе, 40, Хэвен, 75 (авт.)

В заключительном матче подопечные Рубена Аморима расписали результативную ничью с Эвертоном – 2:2, однако еще до стартового свистка было известно, что именно "красные дьяволы" финишируют первыми.

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Фернандеш открыл счет на 19-й минуте с пенальти, однако незадолго до перерыва Ндиайе сравнял. Во втором тайме соперники обменялись голами. Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

По итогам турнира Манчестер Юнайтед набрал 7 очков и занял первое место. Вест Хэм с 6 пунктами стал вторым, третьим финишировал Борнмут (3 очка). Эвертон завершил соревнования на последней позиции, добыв лишь одно очко.

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