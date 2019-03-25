Миколенко ответил на слова Роналду, который обвинил украинца в слишком грубой игре в матче Португалия – Украина

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко в эфире программы "Профутбол" поделился впечатлениями от матча Португалия – Украина и рассказал, как удалось нейтрализовать Криштиану Роналду.

"Не могу сказать, что матч против Португалии был самым важным в моей карьере. Было очень много важных поединков, но этот – точно знаковый.

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Очень тяжело было играть против Бернарду Силвы. Он очень быстрый, креативный игрок. Две недели назад мне пришлось играть против Педро. Он и Бернарду – два игрока, против которых было очень сложно играть.

Слова Роналду? Я не пытался намеренно играть жестко. Просто так получалось, что я выбивав мяч и попал в ногу Канселу. Конечно, любому будет приятно, когда о тебе говорит один из лучших игроков мира. Но я стараюсь не обращать на это внимания", – сказал Миколенко.

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