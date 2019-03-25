toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВРО-2020 ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Миколенко ответил на слова Роналду, который обвинил украинца в слишком грубой игре в матче Португалия – Украина

09:52 278 Читати українською
Миколенко ответил на слова Роналду, который обвинил украинца в слишком грубой игре в матче Португалия – Украина
Виталий Миколенко и Криштиану Роналду / фото: ФФУ

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко в эфире программы "Профутбол" поделился впечатлениями от матча Португалия – Украина и рассказал, как удалось нейтрализовать Криштиану Роналду.

 

"Не могу сказать, что матч против Португалии был самым важным в моей карьере. Было очень много важных поединков, но этот – точно знаковый.

Роналду: Левый защитник сборной Украины более жесткий, чем другие игроки "сине-желтых"

Очень тяжело было играть против Бернарду Силвы. Он очень быстрый, креативный игрок. Две недели назад мне пришлось играть против Педро. Он и Бернарду – два игрока, против которых было очень сложно играть.

Слова Роналду? Я не пытался намеренно играть жестко. Просто так получалось, что я выбивав мяч и попал в ногу Канселу. Конечно, любому будет приятно, когда о тебе говорит один из лучших игроков мира. Но я стараюсь не обращать на это внимания", – сказал Миколенко.

Как Миколенко вырубил Караваева в матче Португалия – Украина: курьез дня не прошел мимо мировых СМИ

Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Португалия - Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
31
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук